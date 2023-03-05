Сербия не поставляет оружие ни России, ни Украине – Вучич

Фото: AP Photo/Darko Vojinovic

Сербия не поставляет вооружения никому – ни России, ни Украине, заявил сербский президент Александар Вучич. Об этом сообщает ТАСС.

"Сербия никому не поставляет оружие. Мы производим боеприпасы и продаем боеприпасы. <...> Мы не поставляем оружие ни России, ни Украине", – сказал он.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Канада закупает в Сербии ракеты, которые затем переправляет на Украину через Турцию и Словакию. Утверждалось, что ВСУ используют их для обстрелов Донбасса.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что в Москве внимательно отслеживают информацию о возможной причастности Сербии к поставкам боеприпасов на Украину. Она заявила, что российская сторона запросила у Сербии разъяснение своей позиции по данному вопросу.

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