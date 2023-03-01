Вучич заявил, что готов обсуждать план ЕС по Косово, кроме признания его независимости

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что власти страны готовы обсуждать реализацию плана Евросоюза касательно Косово, кроме признания независимости самопровозглашенной республики и ее вступления в ООН. Об этом он сообщил в эфире Радио и телевидения Сербии.

По словам сербского лидера, он не достиг договоренности с премьером самопровозглашенной республики Альбином Курти по "франко-германскому" предложению.

Вучич подчеркнул, что готов работать над реализацией многих пунктов из этого предложения, однако, пока он является президентом Сербии, он не подпишет ни независимость Косово, ни его членство в ООН.

Ранее Александр Вучич сообщил, что придерживающаяся военного нейтралитета Сербия осталась без западных союзников в связи с противостоянием на Украине и отказом поддержать антироссийские санкции.

Сербский лидер добавил, что ни одна современная страна не может функционировать в этом мире в одиночку.

До этого президент Сербии заявил, что страна не планирует вступать в Североатлантический альянс, а намерена и в дальнейшем придерживаться позиции военно-политического нейтралитета.

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