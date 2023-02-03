Песков заявил о давлении, которое Запад оказывает на Сербию

Фото: ТАСС/АР/Darko Vojinovic

РФ осознает, какое давление Запад оказывает на Сербию, отметил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада и какой ценой сербскому руководству и какими усилиями удавалось до сих пор выдерживать это давление", – сказал он.

Представитель Кремля сделал акцент на том, что Россия очень ценит позицию сербских властей.

Ранее сербский лидер Александар Вучич сообщил, что Сербия не намерена вступать в Североатлантический альянс. Страна планирует и в дальнейшем придерживаться военно-политического нейтралитета.

Он отметил, что сербские власти работают лишь над строительством армии, в отличие от тех, кто занимался ее разрушением.

Позднее сообщалось, что Сербия осталась без западных союзников в связи с противостоянием на Украине и отказом поддержать антироссийские санкции.

Речь шла о том, что Сербия теперь окружена государствами Североатлантического альянса. Вучич подчеркнул, что ни одна современная страна не может функционировать в этом мире в одиночку.



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