Сербия запросила у НАТО разрешение на ввод армии в Косово – СМИ

Фото: ТАСС/Александр Демьянчук

Сербия передала Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) запрос на ввод ограниченного контингента в Косово. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Радио и телевидение Сербии.

Отмечается, что Белград, руководствуясь резолюцией 1 244 Совбеза ООН, просит разрешить вернуть в регион от 100 до 1 000 сербских военных и сотрудников полиции.

О том, что Сербия намерена направить миссии НАТО запрос о введении в Косово сил безопасности, накануне сообщал президент страны Александр Вучич. По его словам, сербские власти приняли соответствующее решение единогласно.

Ситуация в регионе обострилась после того, как летом текущего года власти Косова потребовали от местных жителей сменить сербские регистрационные знаки автомобилей на косовские. В связи с этим 5 ноября сербы вышли из всех институтов власти непризнанного государства.

10 декабря на севере Косова после вторжения силовиков непризнанного государства началось сооружение баррикад, сербского население вышло на массовые протесты, перестали работать мобильная связь и интернет.



Многотысячный митинг прошел в Белграде в поддержку сербов, живущих в Косово и Метохии

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