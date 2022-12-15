Сербия направит запрос НАТО на введение в Косово сербских силовиков

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Сербия направит запрос миссии НАТО на введение в Косово ограниченного контингента сербских сил безопасности. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.

"Принято решение, что сегодня вечером в электронной форме, а завтра утром на пункте административного перехода командующему KFOR начальник генштаба или представители вручат наш запрос. Запрос в соответствии с резолюцией 1244 Совбеза ООН, о том, что определенное число военных и полицейских до 1 тысячи человек будет возвращено на территорию Косово и Метохии, и решение это принято единогласно", – приводят слова Вучича РИА Новости.

10 декабря на севере Косова начали сооружать баррикады, звучали сирены после вторжения силовиков непризнанного государства. В районе начались стихийные протесты сербского населения, перестали работать мобильная связь и интернет.

Ранее сообщалось, что Вучич обвинил США и Приштину в несоблюдении соглашений по Косово. Он заявил, что Приштина и США не придерживаются ни устава ООН, ни резолюции 1244 Совбеза ООН, ни Брюссельского или Вашингтонского соглашения.

Многотысячный митинг прошел в Белграде в поддержку сербов, живущих в Косово и Метохии

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