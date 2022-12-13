Посольство РФ выясняет обстоятельства задержания российского журналиста в Сербии

Фото: ТАСС/Bojan Slavkovic/АР

Посольство РФ в Сербии выясняет обстоятельства задержания российского журналиста в городе Рашка вблизи административной линии с Косовом и Метохией, сообщает ТАСС.

Российское диппредставительство в Белграде находится в контакте с МВД республики для выяснения обстоятельств случившегося. Речь идет о корреспонденте телеканала "Звезда". Журналиста задержала сербская полиция, когда он работал на границе с Косово.

10 декабря на севере Косова начали сооружать баррикады, там звучали сирены после вторжения силовиков непризнанного государства. В районе начались стихийные протесты сербского населения, перестали работать мобильная связь и интернет.

Российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко назвал ситуацию вокруг Косова близкой к военному конфликту. По его словам, происходящее находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие или горячая фаза противостояния.



Массовый митинг прошел в Белграде в поддержку сербов, живущих в Косове и Метохии

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