Захарова прокомментировала обострение ситуации в Косове

Фото: ТАСС/EPA/4STR

Министерство иностранных дел России встревожено обострением ситуации в Косове и следит за развитием событий круглосуточно. Соответствующий комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой опубликован на сайте ведомства.

Она указала на провокации Приштины, которые взяли курс на ужесточение репрессий в отношении сербов в Косове и применение этнически мотивированного насилия. Захарова уточнила, что эти действия происходят при потворстве США и Евросоюза.

По ее словам, провокаторы хотят взять под контроль неалбанские северные районы провинции. Захарова также выразила мнение, что избежать крупных инцидентов удается лишь благодаря выдержке косовских сербов, которые опираются на поддержку Белграда.

"Ответственность за политическую деградацию в Косове, ухудшение ситуации с точки зрения безопасности в полной мере лежит на лидерах косоваров во главе с "премьером" Альбином Курти, их западных опекунах, среди которых явно главенствует Вашингтон", – написала представитель МИД РФ.

Дипломат отметила провал посредничества ЕС в диалоге Белграда и Приштины. По ее словам, Евросоюзу не удалось урезонить "косовоалбанских деятелей". Она назвала очевидным неумение и нежелание Брюсселя побуждать их к выполнению соглашений.

Захарова обратила внимание, что власти Приштины готовы раскручивать "сербофобскую истерию", нагнетать напряженность и приближаться к вооруженному конфликту на фоне провальной внутренней политики. Такие действия, считает представитель МИД РФ, нужно решительно пресекать и добиваться выполнения обязательства по учреждению в крае Сообщества сербских муниципалитетов.

В МИД также согласны с руководством Сербии в вопросе бессмысленности переговоров в условиях несоблюдения достигнутых договоренностей. Захарова отметила, что лишь приверженность реализации зафиксированных решений может дать надежду на эффективный диалог.

Представитель МИД РФ пообещала продолжить помогать отстаивать Белграду законные национальные интересы в Косове с опорой на резолюцию Совета Безопасности 1244.

Ранее российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко заявил, что ситуация вокруг Косова близка к вооруженному столкновению. По его мнению, ситуация в регионе находится на последней черте, за которой может наступить кровопролитие. Он также выразил мнение, что президенту Сербии вряд ли удастся урегулировать ситуацию мирным путем.

10 декабря на севере Косова начали сооружать баррикады, там звучали сирены после вторжения силовиков непризнанного государства. В районе начались стихийные протесты сербского населения, перестали работать мобильная связь и интернет.



Новости мира: президент Сербии назвал 11 декабря самым тяжелым днем на своем посту

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!