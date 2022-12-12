Политолог рассказал, почему Западу выгодно обострение конфликта Сербии и Косово

Президент Сербии Александр Вучич после очередного обострения конфликта с Косово назвал 11 декабря самым тяжелым днем на посту главы государства. В частично признанной республике произошли перестрелки, закрылись школы. На севере Косова сербы строят дорожные баррикады. Разбираемся, в чем причины нарастающего конфликта.



Напряжение растет

Фото: AP Photo/Visar Kryeziu

Очередное обострение стало продолжением событий ноября 2022 года. Тогда косовские власти предупредили, что будут штрафовать водителей за использование сербских автомобильных номеров. Лидер сербов в Косове и Метохии Горан Ракич тогда назвал это нарушением международных соглашений. В связи с этим он объявил о выходе соотечественников из всех институтов власти частично признанной республики. Кроме того, несколько полицейских сербского происхождения на севере Косова уволились в знак протеста.

10 декабря одного из них – Деяна Пантича – арестовали косовские спецслужбы по подозрению в терроризме. Из-за этого сербы стали возводить баррикады и перекрыли основные магистрали в на севере республики. По данным местной полиции, в ночь на 11 декабря произошли три перестрелки, протестующие открыли огонь по сотрудникам правоохранительных органов.

Премьер Косова Альбин Курти обратился к миссии НАТО в республике (KFOR) и призвал убрать сербские баррикады. В противном случае это сделает полиция, заявил он. "Снова призываю KFOR гарантировать свободу передвижения. KFOR в Косове находится для мирного и безопасного окружения, что означает и свободу передвижения без дискриминации", – подчеркнул Курти.



17 февраля 2008 года Республика Косово провозгласила свою независимость. На 2022 год суверенность республики признают около 100 государств – членов ООН. Еще десятки стран, в том числе Китай и Россия, не считают Косово независимой республикой.



Президент Сербии Александр Вучич, в свою очередь, собрал 11 декабря экстренное совещание совета безопасности, на котором заявил о недопустимости эскалации конфликта. "Для нас важно призвать к сохранению мира и успокоению ситуации как албанцев, так и сербов", – подчеркнул он.

Глава Сербии также сказал, что США и косово-албанские власти в Приштине пренебрегают всеми ранее достигнутыми договоренностями.





Александр Вучич президент Сербии Скажите нам, какое соглашение соблюдает Приштина и какой акт вы соблюдаете? Устав ООН, резолюцию 1244 Совбеза ООН, Брюссельское соглашение или Вашингтонское соглашение? Назовите нам один из этих документов, который Приштина соблюдает, хоть один, который они и американцы соблюдают.

По итогам Совбеза Вучич заявил, что 11 декабря стало для него самым тяжелым днем на посту президента. Также он назвал действия Альбина Курти "попыткой решить сербскую проблему". По его словам, международное сообщество не видит, что происходит.

По данным РИА Новости, 15 декабря Сербия направит KFOR запрос на введение в Косово своего контингента.

Игра против России?

Фото: AP Photo/Bojan Slavkovic

Ситуацию вокруг Сербии и Косова прокомментировали в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Александр Вучич не обращался к Владимиру Путину за помощью в связи с обострением ситуации с Косово.





Дмитрий Песков пресс-секретарь президента РФ В любом случае мы дорожим нашими братскими отношениями с сербами и болеем, чтобы напряженность спала и чтобы права сербов были обеспечены.

Обострение конфликта Сербии и Косова Евросоюз и США используют как очередной инструмент давления на Россию. Об этом Москве 24 сказал заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин.

"Причина очередного обострения – успешные действия России в рамках специальной военной операции. У западных политиков и военных экспертов есть понимание, что Украина не устоит. Следовательно, произойдет серьезная трансформация в Европе", – рассказал политолог.





Андрей Кошкин заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова Чтобы этого не допустить, НАТО разжигает войну на Балканах, в частности в Сербии с Косово. Разжечь там широкомасштабное столкновение не составляет трудностей. Естественно, Россия вступится за православную Сербию и будет распыляться. Запад считает, что так остановит Россию на пути к окончательной победе на Украине.

Мнение официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о том, что Евросоюз годами моделировал ситуацию в Косово, только подтверждают планы США и ЕС, отметил политолог. "Напряжение на Балканах против сербов – это механизм, который можно в любой момент запустить против России и православного мира ради интересов коллективного Запада. Они не один год моделировали эту ситуацию, чтобы в какой-то момент использовать в своих интересах. Украину тоже долго к этому готовили", – рассказал эксперт.

Договоры, которые были подписаны при посредничестве ЕС для нормализации отношений между Сербией и Косово, в конечном итоге никто выполнять не собирался. "Была резолюция Совбеза ООН 1244 , были договоренности в Брюсселе и Вашингтоне, которые обязывали косовцев не применять оружие и были призваны со временем решить конфликт. Все было подписано на бумаге, все исполнялось, когда это было нужно. Но когда надо обострить конфликт в интересах коллективного Запада, они совершенно не смотрят на договоренности", – убежден Кошкин.

Ситуацию в этом плане политолог сравнил с Минскими соглашениями. Западные политики уже признались, что эти договоренности были нужны для подготовки Украины к вооруженному конфликту. Для США и ЕС это уже отработанная технология, добавил Кошкин.