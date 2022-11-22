Премьер Косова отложил введение штрафов за сербские номера на машинах по просьбе США

Фото: ТАСС/EPA/OLIVIER HOSLET

Премьер-министр самопровозглашенной Республики Косово Альбин Курти про просьбе американского посла Джеффри Ховени отложил введение новых штрафов за сербские автомобильные номера, передает РИА Новости.

Ранее обладателям регистрационных знаков, выданных властями Сербии, было предписано получить новые номера, что привело к конфликту. Взыскания за это нарушение должны были начать выдавать с 21 ноября, однако к урегулированию ситуации подключились глава евродипломатии Жозеп Боррель и посол США в Косово Джеффри Ховени.

"Благодарю посла Ховени за его приверженность и участие. Принимаю его запрос о 48-часовой отсрочке введения штрафов за нелегальные "КМ" и другие автомобильные номера", – заявил Курти.

Премьер-министр Косова добавил, что счастлив сотрудничать с США и Евросоюзом ради поиска решения проблемы.

Предписание о замене автомобильных номеров Приштина (здесь располагается столица непризнанной Республики Косово) распространила 1 ноября. Новые регистрационные знаки должны содержать косовскую символику и надпись RKS. За нарушение предусмотрен штраф в размере от 150 евро.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как автономный край Косова и Метохия.

В середине сентября президент Сербии Александр Вучич, комментируя увеличения количества спецназа приштинской полиции на севере Косова и Метохии, заявил, что страны находятся на грани силовых столкновений.

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