Вучич предупредил о реальной угрозе силовых столкновений в Косове

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Опасность силовых столкновений в Косове является реальной, заявил президент Сербии Александр Вучич на специальном заседании парламента страны.

"Находимся в моменте, когда Сербия из-за шагов Приштины находится перед значительными вызовами безопасности… Хочу сказать, что все больше присутствие спецназа приштинской полиции на севере Косова и Метохии. Расскажу и о укреплении их постов. Здесь нет создания кризиса сербской стороной… Опасность близка, объективна и серьезна", – приводит РИА Новости его слова.

Сербский лидер отметил необходимость нарастить присутствие подразделений косовоалбанского МВД, а также переброски сотрудников и техники на севере края.

До этого он заявил, что Сербия не нуждается в размещении иностранных военных баз на своей территории и намерена сохранять нейтральный статус. Вучич отверг факт перехода сербскими силовиками административной границы с Косовом, подчеркнув, что Сербия не имеет планов проведения военной операции в автономном крае.

Он отметил, что просил НАТО внимательно изучить ситуацию, связанную с переходом административной линии в Косове, поскольку текущую политическую обстановку легко использовать против Сербии.

До этого Вучич уже заявлял, что Сербии не нужны военные базы на ее территории. По его словам, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, самостоятельно укрепляя свою армию и продолжая сотрудничать как с Россией и Китаем, так и с США.

