Вучич заявил Столтенбергу, что Сербии не нужны иностранные военные базы

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Сербия не нуждается в размещении иностранных военных баз на своей территории и намерена сохранять нейтральный статус, заявил президент республики Александр Вучич в ходе встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом в Брюсселе. Об этом сообщает РИА Новости.

Так Вучич ответил на вопрос журналистов о том, рассматривает ли он возможность открытия российской военной базы в Сербии.

"Сербии не нужны чьи бы то ни было иностранные военные базы. Сербия – военно-нейтральное государство, хочет только сохранять мир, сама защищать свое небо и землю, свой народ и население, и так будет себя вести в будущем", – сказал он.

Также Вучич отверг факт перехода сербскими силовиками административной границы с Косовом, подчеркнув, что Сербия не имеет планов проведения военной операции в автономном крае.

"По их словам, это (военная операция. – Прим. ред.) должно было произойти пять месяцев, четыре месяца, три месяца, два месяца назад, но до сих пор не произошло. Что значит – они лгали, и никто ничего не говорил в связи с этим нарративом", – заявил Вучич.

Он отметил, что просил НАТО внимательно изучить ситуацию, связанную с переходом административной линии в Косове, поскольку текущую политическую обстановку легко использовать против Сербии.

"Нам необходим рациональный подход, разговоры, компромиссное решение, а не чьи-то желания найти решение, при котором кто-то мог бы шантажировать Сербию или приказать Сербии, как себя вести", – сказал Вучич.

Президент Сербии подчеркнул, что может только отвергать сфабрикованные сообщения.

Ранее Вучич уже заявлял, что Сербии не нужны военные базы на ее территории. По его словам, Сербия будет сохранять свой военный нейтралитет, самостоятельно укрепляя свою армию и продолжая сотрудничать как с Россией и Китаем, так и с США.