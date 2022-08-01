Ситуация в Косове стала спокойнее, но остается хрупкой – МИД Сербии

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Festim Beqiri

Ситуация в Косове и Метохии за минувшие сутки стала несколько спокойнее, однако остается предельно хрупкой, заявил министр иностранных дел Сербии Никола Селакович. Об этом сообщает ТАСС.

"По сравнению со вчерашним днем, ситуация, похоже, стала немного спокойнее, чем была до этого, но она продолжает оставаться очень и очень хрупкой", – сказал он.

В миссии НАТО в Косове (КФОР), в свою очередь, отметили, что внимательно следят за обстановкой в республике в сотрудничестве с местными и международными организациями.

"В рамках своего мандата ООН силы КФОР остаются твердо приверженными обеспечению безопасности, готовы предпринять необходимые меры для обеспечения безопасности в Косове", – сообщается на странице КФОР в Twitter.

31 июля ситуация в Косове и Метохии начала выходить из-под контроля, когда косовскую полицию начали стягивать к двум КПП на административной линии. В сербских городах начали работать сирены оповещения об опасности. Народ начал выходить на ключевые трассы и возводить на них баррикады, чтобы помешать стражам порядка занять административную линию. В нескольких точках края вспыхнули перестрелки.

Вечером стало известно о первом пострадавшем сербе. Отмечалось, что его якобы избили косовские полицейские в попытке преодолеть защищаемую им баррикаду. Из Приштины в направлении севера Косова выехало несколько десятков бронированных автомобилей, но к этому моменту тысячи сербов уже обороняли баррикады на трассах и заблокировали собственными машинами дороги на подъездах к заграждениям.

Президент Сербии Александр Вучич попросил международное сообщество повлиять на власти Косова. Он добавил, что Белград работает над снижением напряженности в Косове. Также президент Сербии выразил надежду на разрядку ситуации.