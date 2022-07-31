В МИД РФ заявили о провале посреднической миссии ЕС в Косове

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Россия призывает власти Республики Косово, США и Евросоюз соблюдать права сербского населения края и прекратить провокации, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Призываем Приштину и стоящих за ней США и ЕС к прекращению провокаций и к соблюдению прав сербов в Косове", – приводятся ее слова в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства.

По словам Захаровой, решение Приштины начать с 1 августа принудительную замену личных документов и регистрационных автомобильных номеров местных сербов свидетельствует о провале посреднической миссии ЕС в Косове.

"Это также пример того, какое место Белграду уготовили в Европейском союзе, предложив Белграду де-факто смириться с бесправием соотечественников", – отметила Захарова.

Вечером 31 июля в северных регионах Республики Косово раздались сигналы воздушной тревоги. По данным местных СМИ, в районе пограничного пункта в городе Косовска-Митровица были замечены вооруженные автоматами косовские силовики в полном боевом обмундировании.

Сербы приступили к возведению баррикад в городах Рударе и Зупча, надеясь преградить путь албанскому спецназу. По словам президента Сербии Александра Вучича, албанские вооруженные формирования планируют в полночь начать силовую операцию на севере республики.

Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.