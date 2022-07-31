На границе Сербии и Косова раздались сигналы воздушной тревоги

31 июля, 20:58
Фото: телеграм-канал Baza
Вечером 31 июля в северных регионах Республики Косово раздались сигналы воздушной тревоги, сербское население местных городов начало строить баррикады. Об этом сообщает портал Novosti.rs.
По данным издания, сирены были активированы примерно в 17:30 по местному времени (18:30 по московскому времени). Отмечается, что вооруженные автоматами косовские силовики в полном боевом обмундировании были замечены в районе пограничного пункта в городе Косовска-Митровица.
Сербы приступили к возведению баррикад в городах Рударе и Зупча, надеясь преградить путь албанскому спецназу.
Президент Сербии Александр Вучич выступил по сербскому телевидению с обращением. По его словам, вооруженные формирования Республики Косово планируют в полночь начать силовую операцию на севере края.
"Думаю, что мы никогда не были в более сложной и тяжелой ситуации, чем сегодня. Почему я это сказал? Приштинский режим пытается, представляя себя жертвой, использовать настроения в мире", – приводит слова Вучича РИА Новости.
Он добавил, что сербские власти призывают Косово к миру.
"Если они попытаются начать гонения на сербов, издевательства над сербами, убийства сербов – Сербия победит", – подчеркнул Вучич.
Косово с 1991 года является частично признанным государством на Балканском полуострове. Согласно Конституции Сербии, республика входит в состав страны как Автономный край Косово и Метохия.
В сентябре 2020 года в Косове произошло обострение. Проживающие на севере непризнанной республики сербы начали мирную акцию протеста у КПП "Ярине", расположенного на автодороге из Приштины в Белград. В ответ власти Косова стянули к приграничной зоне силы МВД и спецназа.
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