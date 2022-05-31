Вучич вступил в должность президента Сербии на второй срок

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Президент Сербии Александр Вучич вступил в должность главы государства на второй пятилетний срок. Об этом сообщает ТАСС.

"Клянусь все свои силы посвятить сохранению суверенитета и территориальной целостности Республики Сербия, включая Косово и Метохию как ее составную часть, а также осуществлению человеческих прав и свобод", – прочитал текст присяги Вучич.

Затем избранный президент перекрестился и заявил: "Да поможет мне Бог". После этого в зале заседаний парламента Сербии прозвучал гимн республики.

Выборы президента Сербии состоялись 3 апреля. Они прошли одновременно с досрочными выборами в парламент и органы местного самоуправления. Правом голоса обладали свыше 6,5 миллиона граждан.

Победу на президентских выборах одержал действующий президент республики Александр Вучич, набравший в первом туре около 60% голосов.

