Сербия не будет вводить санкции против РФ сколько сможет – Вучич

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Сербские власти будут придерживаться решения Совета нацбезопасности государства по невведению ограничений против РФ, насколько это будет возможно, сообщил президент Александр Вучич в эфире TV Pink.

Также сербскому лидеру задали вопрос о предложении части оппозиции официально дополнительно обозначить позицию по ситуации вокруг Украины.

"Я и сегодня не услышал позиции за или против санкций – говорят – если что-то будет, то можно, а если не будет – нельзя. Другие, по крайней мере, открыто заявляют – введите санкции, и мы знаем, какова их политика. Наше дело – бороться за свою страну, придерживаться бумаги, которую сами написали – решения Совета нацбезопасности, насколько можем и до тех пор, пока можем, – отметил Вучич.

Ранее он заявил, что Сербия платит за отказ от введения санкций против РФ. При этом, по словам президента, действия Сербии направлены на то, чтобы показать самостоятельность страны.

Кроме того, Вучич заявил, что любые санкции против какого бы то ни было государства являются бессмысленным и аморальным предприятием. Сербский лидер подчеркнул, что Россия всегда поддерживала его страну в вопросе территориальной целостности

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.