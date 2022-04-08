Вучич объяснил голос Сербии в вопросе заморозки членства РФ в СПЧ ООН

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Сербия голосовала за заморозку членства России в Совете по правам человека ООН из-за угрозы введения санкций против страны. Об этом заявил президент Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии.
Он также пояснил, почему нельзя было воздержаться в голосовании. По его словам, в этом случае давление было бы еще больше, так как против Сербии выступили бы обе стороны.
"При этом сегодня принимается решение о судьбе Сербии, будем ли исключением из пакета санкций по нефти, прямо сегодня", – заявил Вучич.
Президент отметил, что, согласно введенным Евросоюзом санкциям, Сербия может импортировать нефть до 15 мая, а после этого бы сделать не удалось.
"Нам в каждый момент грозит то, что хорватская печать называет ядерным ударом по Сербии. Они не говорят о настоящих ядерных ракетах, а о санкциях в отношении Сербии и приостановке ее европейского пути", – пояснил Вучич.
Он также напомнил, что Сербия не вводила санкций против России. Однако, по словам Вучича, Белград не должен попасть под удар, он должен выдержать внешнеполитическое давление.
Ранее зампостпреда РФ при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Россия приняла решение о досрочном прекращении 7 апреля своих полномочий в Совете ООН по правам человека. Он также выразил мнение, что РФ рассматривает принятую Генассамблеей ООН резолюцию о приостановлении членства России в СПЧ ООН в качестве неправомерного и политически мотивированного шага в целях демонстративного наказания суверенного государства – члена ООН, осуществляющего независимую внутреннюю и внешнюю политику.
До этого Вучич заявил, что решение властей РФ о переходе на расчет в рублях при оплате поставок российского газа повлечет множество проблем для Сербии. Он отметил, что некоторые считают данное решение Владимира Путина гениальным в контексте геополитики и организации противостояния доллару вместе с юанем, однако сам президент Сербии усомнился в его эффективности и целесообразности.
Сербия могла бы принять российско-украинские переговоры – Вучич
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