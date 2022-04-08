Президент Сербии запросит информацию у НАТО по инциденту с рейсом Белград – Москва

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Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Власти Сербии запросят информацию у России и НАТО по инциденту с появлением истребителя близ пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Белграда в Москву. Об этом заявил президент страны Александр Вучич.
"Истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета. В российской воздушной зоне, очевидно, был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского. Российская служба контроля полетов нас корректно оповестила, что вблизи другой самолет и они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт и сообщить что это... Что им делать с этим самолетом, когда в нашем – пассажиры, а он шел курсом слева направо без угрозы нашему, 2 тысячами футов ниже, прошел снизу и скрылся", – цитирует Вучич РИА Новости.
Глава государства добавил, что он поделился информацией с гражданами, чтобы они "понимали размеры давления на единственную страну, у которой есть авиасообщение с Россией".
Самолет Белград – Москва совершил вынужденную посадку в сербском аэропорту Сурчина. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали. Позднее стало известно, что сообщение о минировании самолета, летевшего из Белграда в Москву, оказалось ложным. В пресс-служба МВД Сербии уточнили, что это было выяснено в ходе проверки лайнера. Полиция устанавливает ответственных за отправку ложного сообщения о минировании борта, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности.
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