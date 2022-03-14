В Сербии заявили, что сообщение о минировании самолета Белград – Москва оказалось ложным

Фото: mup.gov.rs
Сообщение о минировании самолета, летевшего из Белграда в Москву, оказалось ложным, сообщает пресс-служба МВД Сербии.
В ведомстве уточнили, что это было установлено в ходе проверки лайнера. В настоящий момент полиция устанавливает ответственных за отправку ложного сообщения о минировании борта, чтобы привлечь злоумышленников к ответственности.
Днем 14 марта стало известно, что самолет Белград – Москва совершил вынужденную посадку в сербском аэропорту Сурчина. Всех пассажиров и членов экипажа эвакуировали.
Ранее сообщалось, что неизвестный сообщил об угрозе взрыва на борту Boeing 777, выполнявшего рейс из Владивостока в Москву. В самолете находились более 400 человек, включая 40 детей. В министерстве ГО и ЧС региона подчеркнули, что сразу же после посадки борта в Москве была проведена проверка.
До этого неизвестные заявили о минировании аэропорта в Астраханской области. Все пассажиры были эвакуированы. В здании аэропорта организовали проверку, в ходе которой выяснилось, что сообщение об угрозе взрыва было ложным.
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