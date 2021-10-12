Пассажир рейса Хабаровск – Мирный заявил о "минировании" самолета

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Рейс авиакомпании "Якутия" задержался более чем на два часа в аэропорту Хабаровска из-за пассажира, который перед вылетом сказал, что воздушное судно "заминировано". Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня рейс № 541 авиакомпании "Якутия" по расписанию должен был вылететь из Хабаровска в Мирный в 09:30, но задержался более чем на два часа. Один из пассажиров прямо перед взлетом сообщил о "минировании" самолета", – говорится в сообщении.

Отмечается, что к самолету сразу прибыли экстренные службы, однако эксперты не нашли ничего подозрительного. Эвакуация людей из зала терминала не потребовалась, так как лайнер находился на удаленной от аэровокзала площадке.

Как рассказала агентству представитель аэропорта, пассажир, который заявил о "минировании", был в неадекватном состоянии, скорее всего, пьян. Его уже задержали.

Ранее сообщалось, что в Домодедово сотрудники полиции задержали пьяного пассажира за дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Москва – Анталья.

Мужчина вел себя неадекватно, нецензурно выражался, грубил экипажу и не реагировал на замечания представителей авиакомпании. После этого пилот принял решение задержать рейс и вызвать сотрудников правоохранительных органов.