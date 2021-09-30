В Домодедово задержали пьяного пассажира за дебош на борту самолета

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Сотрудники полиции задержали в аэропорту Домодедово пьяного пассажира за дебош на борту самолета, выполнявшего рейс Москва – Анталья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя МВД РФ Ирину Волк.

По ее словам, мужчина вел себя неадекватно, нецензурно выражался, грубил экипажу и не реагировал на замечания представителей авиакомпании. После этого пилот принял решение задержать рейс и вызвать сотрудников правоохранительных органов.

"Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел полиции. Медицинское освидетельствование установило у него состояние алкогольного опьянения", – сказала Волк.

В отношении дебошира возбудили уголовное дело по статье о хулиганстве. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Ранее транспортная полиция привлекла к административной ответственности пассажира авиарейса Берлин – Москва за дебош на борту воздушного судна.

