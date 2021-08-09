Антимасочник устроил скандал на борту самолета. Нетрезвый пассажир отказался надеть маску на рейсе Сочи – Москва.

Мужчина заявил, что не будет следовать правилам, и это разрешил ему сам директор "Аэрофлота", а еще обещал уволить весь экипаж.

Когда самолет приземлился в Шереметьево, пассажиров выпустили из салона не сразу, а через 40 минут. Бортпроводники все это время ждали полицию.

Очевидцы говорят, что примерно 10 пассажиров из-за этого опоздали на стыковочные рейсы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.