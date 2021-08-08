Крупный лесной пожар приближается к столице Черногории

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Крупный лесной пожар разгорелся на возвышенности Мало-Брдо и вплотную подошел к жилым домам столицы Черногории, города Подгорица, сообщает национальное черногорское телевидение.

По его информации, огонь полностью поглотил возвышенность и направляется к жилым строениям. На данный момент ведутся работы по тушению возгорания.

Мэр Подгорицы Иван Вукович считает, что причиной возгорания стал поджог. Об этом он написал в своем Твиттере.

"Пока наши коллеги день и ночь следили за Горицей и Любовичем (возвышенности вблизи города, на которых ранее были потушены крупные возгорания, – Прим. ред.), кто-то использовал возможность и устроил пожар на Мало-Брдо. Служба защиты выехала на место. Надеюсь на эффективную реакцию полиции", – сказано в посте главы города.

Ранее стало известно, что пожар в селе Бясь-Кюель Якутии взят под контроль. В пресс-службе МЧС России также отметили, что всего огонь уничтожил 32 строения, 20 из них – жилые дома.

