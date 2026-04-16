16 апреля, 20:23

Происшествия

Мужчина похитил электросамокаты на 1,5 млн рублей в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Полицейские задержали 30-летнего мужчину за хищение электросамокатов на 1,5 миллиона рублей в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась индивидуальный предприниматель, которая приобрела электросамокаты на территории одного из торговых центров. Она заказала у нанятого водителя их доставку в Орел. Однако по пути следования товар был перегружен в другой автомобиль и похищен.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался приезжий.

Установлено, что он ввел в заблуждение заказанного заявителем перевозчика, осуществил перегрузку товара в другой автомобиль и скрылся. По факту преступления было заведено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый заключен под стражу.

Ранее полицейские Нагорного района задержали 18-летнего подозреваемого в ограблении подростка. Юноша отобрал у школьника кофту известного бренда стоимостью 140 тысяч рублей. Оперативники задержали подозреваемого на Черноморском бульваре. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело о грабеже.

Читайте также


Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

