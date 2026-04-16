Мужчина похитил электросамокаты на 1,5 млн рублей в Москве

Полицейские задержали 30-летнего мужчину за хищение электросамокатов на 1,5 миллиона рублей в Москве. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУ МВД РФ.

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась индивидуальный предприниматель, которая приобрела электросамокаты на территории одного из торговых центров. Она заказала у нанятого водителя их доставку в Орел. Однако по пути следования товар был перегружен в другой автомобиль и похищен.

В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался приезжий.

Установлено, что он ввел в заблуждение заказанного заявителем перевозчика, осуществил перегрузку товара в другой автомобиль и скрылся. По факту преступления было заведено уголовное дело о мошенничестве. Подозреваемый заключен под стражу.

