Сотрудник Минобороны РФ похитил миллионы на военной ипотеке

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Сотрудника департамента Минобороны России Николая Жабина обвинили в хищении ипотечных средств, которые были выделены по якобы заявлениям родственников умерших военных, сообщили в пресс-службе ГВСУ СК России.

По данным следствия, в 2023–2024 годах злоумышленник, используя данные умерших военнослужащих, составлял якобы от имени их родственников поддельные документы на получение выплат накопительно-ипотечной системы. В результате он похитил миллионы рублей. Помимо этого, он совершил покушение на хищение, которое было пресечено сотрудниками департамента.

В результате Министерству обороны был причинен ущерб в особо крупном размере. Жабину избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Также по уголовному делу назначены судебные экспертизы, проведены выемки, изъяты предметы и документы.

"В целях обеспечения приговора в части штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий на имущество обвиняемого судом наложен арест", – указано в сообщении.

