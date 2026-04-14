14 апреля, 07:59

ТАСС: в Шереметьево задержан заочно арестованный организатор хищений у участников СВО

В Шереметьево задержан заочно арестованный организатор хищений у участников СВО – СМИ

Правоохранительные органы задержали заочно арестованного и объявленного в международный розыск основателя Лобненской организованной преступной группировки Игоря Бардина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что Бардин является организатором масштабных хищений денежных средств у военнослужащих – участников специальной военной операции на территории аэропорта Шереметьево.

Согласно данным следствия, задержанный выступал лидером преступного сообщества. Большая часть похищенных средств шла именно ему.

Организованная преступная группа, занимавшаяся хищением средств у военнослужащих СВО в аэропорту Шереметьево, была сформирована в 2022 году и насчитывала не менее 40 участников. В конце апреля 2025 года по решению суда под стражу был заключен один из создателей мошеннической схемы Алексей Кабочкин, а также еще 15 фигурантов дела.

Следственными органами ФСБ и МВД дополнительно была установлена вовлеченность в преступную деятельность сотрудников полиции, которые оказывали содействие таксистам в поиске бойцов СВО. Помимо этого, был арестован оперативный сотрудник линейного управления МВД в Шереметьево, отвечавший за вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям пострадавших.

Читайте также


происшествия

Главное

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

Как нельзя лечить храп?

Россияне перестали спать в одной кровати из-за сильного храпа одного из партнеров

Помимо аллергии, которая вызывает отек слизистой, причины храпа могут быть самыми разными

Читать
закрыть

Чем опасна жизнь в квартирах без ремонта?

Новый тренд набирает популярность: молодые люди живут в квартирах с черновой отделкой

Однако это может быть крайне опасно для здоровья

Читать
закрыть

Как обезопасить себя от болезней и травм в дачный сезон?

Нередко проблемы со здоровьем у дачников связаны с хроническими заболеваниями

При этом ольшинство травм так или иначе связаны с нарушением техники безопасности

Читать
закрыть

