ТАСС: в Шереметьево задержан заочно арестованный организатор хищений у участников СВО

Правоохранительные органы задержали заочно арестованного и объявленного в международный розыск основателя Лобненской организованной преступной группировки Игоря Бардина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

Отмечается, что Бардин является организатором масштабных хищений денежных средств у военнослужащих – участников специальной военной операции на территории аэропорта Шереметьево.

Согласно данным следствия, задержанный выступал лидером преступного сообщества. Большая часть похищенных средств шла именно ему.

Организованная преступная группа, занимавшаяся хищением средств у военнослужащих СВО в аэропорту Шереметьево, была сформирована в 2022 году и насчитывала не менее 40 участников. В конце апреля 2025 года по решению суда под стражу был заключен один из создателей мошеннической схемы Алексей Кабочкин, а также еще 15 фигурантов дела.

Следственными органами ФСБ и МВД дополнительно была установлена вовлеченность в преступную деятельность сотрудников полиции, которые оказывали содействие таксистам в поиске бойцов СВО. Помимо этого, был арестован оперативный сотрудник линейного управления МВД в Шереметьево, отвечавший за вынесение постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел по заявлениям пострадавших.