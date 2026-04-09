Эксперт Таранова: "Добрые игры" в детсадах должны проводить психологи

Российские дошкольники будут проходить программу "Добрые игры" в детских садах начиная с 1 сентября. О чем специалисты будут разговаривать с детьми и какие качества это поможет в них развить – разбиралась Москва 24.
"Разговоры о важном" для детского сада
С 1 сентября во всех российских детских садах планируют внедрить "Добрые игры" – программу, аналогичную школьным "Разговорам о важном". Об этом рассказала заместитель министра просвещения Ольга Колударова.
По ее словам, такая инициатива нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей. В настоящее время Минпросвещения активно разрабатывает методическое сопровождение для таких занятий.
При этом глава министерства Сергей Кравцов ранее сообщил, что проект "Добрые игры" также будет включать знакомство дошкольников с историей.
Кравцов выразил надежду, что предложенная программа займет важное место в системе воспитательной работы дошкольных учреждений по всей стране.
Ранее Минпросвещения объявило о создании списка игр и игрушек для детских садов, которые будут знакомить детей с историей, культурой и достижениями страны. В базовый перечень планируется включить то, что соответствует традиционным ценностям и способствует развитию ребенка.
Заложить ключевые качества
Проект "Добрые игры" – это поиск новых форм воспитания детей на положительных примерах в сфере патриотизма, изучения истории и культуры, отметила в разговоре с Москве 24 председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.
Она добавила, что в случае с маленькими детьми подобные беседы должны проходить в игровой форме, в которой ребятам будет интереснее изучать такие темы. Это облегчает задачу воспитателей, которые отвечают за методическую часть и готовятся к занятиям.
Детский психолог Ирина Таранова также согласилась, что у предложенной инициативы большой список положительных сторон. Одна из них заключается в том, что детский сад будет больше участвовать в формировании нравственных и моральных качеств ребят, вовлекаясь в их развитие.
"Многие важные моменты получается сформировать именно в игре. Такая деятельность – ведущая в детском возрасте, и через нее происходит развитие, в том числе таких качеств, как доброта, ответственность, поддержка ближнего, взаимовыручка, сочувствие, сострадание, помощь животным. Те моменты, которые, по идее, должны воспитываться в семье, станет формировать и дополнительный институт в виде сада", – отметила психолог в разговоре с Москвой 24.
При этом эксперт обратила внимание на другую сторону вопроса: как такие занятия будут проводиться в условиях группы детей.
Эксперт предположила, что подобные игры и беседы, возможно, будут проходить в мини-группах, либо же их станут организовывать в ознакомительном формате.
К тому же, по мнению специалиста, проводить подобные занятия должны психологи, так как у них есть конкретные навыки работы с детской игрой. Также это могут быть специально обученные эксперты, заключила Таранова.