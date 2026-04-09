Эксперт Таранова: "Добрые игры" в детсадах должны проводить психологи

Воспитывать правильно: что известно о проекте "Добрые игры" для дошкольников

Российские дошкольники будут проходить программу "Добрые игры" в детских садах начиная с 1 сентября. О чем специалисты будут разговаривать с детьми и какие качества это поможет в них развить – разбиралась Москва 24.

"Разговоры о важном" для детского сада

С 1 сентября во всех российских детских садах планируют внедрить "Добрые игры" – программу, аналогичную школьным "Разговорам о важном". Об этом рассказала заместитель министра просвещения Ольга Колударова.

По ее словам, такая инициатива нацелена на воспитание у дошкольников духовно-нравственных ценностей. В настоящее время Минпросвещения активно разрабатывает методическое сопровождение для таких занятий.

При этом глава министерства Сергей Кравцов ранее сообщил, что проект "Добрые игры" также будет включать знакомство дошкольников с историей.

В детских садиках будут проводиться такие проекты, занятия, <...> на которых ребята в игровой форме будут соприкасаться в том числе с историей нашей страны, с историей семьи своей.
Сергей Кравцов
глава Минпросвещения РФ

Кравцов выразил надежду, что предложенная программа займет важное место в системе воспитательной работы дошкольных учреждений по всей стране.

Ранее Минпросвещения объявило о создании списка игр и игрушек для детских садов, которые будут знакомить детей с историей, культурой и достижениями страны. В базовый перечень планируется включить то, что соответствует традиционным ценностям и способствует развитию ребенка.

Заложить ключевые качества

Проект "Добрые игры" – это поиск новых форм воспитания детей на положительных примерах в сфере патриотизма, изучения истории и культуры, отметила в разговоре с Москве 24 председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

Она добавила, что в случае с маленькими детьми подобные беседы должны проходить в игровой форме, в которой ребятам будет интереснее изучать такие темы. Это облегчает задачу воспитателей, которые отвечают за методическую часть и готовятся к занятиям.

Что касается раннего возраста для воспитания, в том числе детей 3–5 лет, есть народная мудрость: "Воспитывай, пока поперек лавки лежит". Сейчас многие из ребят, к сожалению, имеют цифровую зависимость. Поэтому все, что отвлечет от телефонов, приветствуется.
Ирина Волынец
председатель Национального родительского комитета

Детский психолог Ирина Таранова также согласилась, что у предложенной инициативы большой список положительных сторон. Одна из них заключается в том, что детский сад будет больше участвовать в формировании нравственных и моральных качеств ребят, вовлекаясь в их развитие.

"Многие важные моменты получается сформировать именно в игре. Такая деятельность – ведущая в детском возрасте, и через нее происходит развитие, в том числе таких качеств, как доброта, ответственность, поддержка ближнего, взаимовыручка, сочувствие, сострадание, помощь животным. Те моменты, которые, по идее, должны воспитываться в семье, станет формировать и дополнительный институт в виде сада", – отметила психолог в разговоре с Москвой 24.

При этом эксперт обратила внимание на другую сторону вопроса: как такие занятия будут проводиться в условиях группы детей. 

Как это происходит индивидуально, я прекрасно понимаю. В психотерапии много похожего: специалисты в игре формируют у детей дошкольного возраста качества, которые у них проседают или которые родители хотят улучшить. Например, когда ребенка кто-то обижает в социуме, через игру происходит тренировка отстаивания своей позиции, он учится быть смелым, храбрым. Или когда братья и сестры в семье ссорятся, психологи проигрывают ситуацию на занятиях, чтобы потом ребенок знал, что делать в жизни.
Ирина Таранова
детский психолог

Эксперт предположила, что подобные игры и беседы, возможно, будут проходить в мини-группах, либо же их станут организовывать в ознакомительном формате. 

К тому же, по мнению специалиста, проводить подобные занятия должны психологи, так как у них есть конкретные навыки работы с детской игрой. Также это могут быть специально обученные эксперты, заключила Таранова.

Старкина Маргарита

