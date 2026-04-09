Заслуженный артист России Виктор Яковлев умер на 75-м году жизни

Заслуженный артист России, ведущий актер Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина Виктор Яковлев скончался в возрасте 74 лет. Об этом сообщила пресс-служба культурного учреждения.

По данным театра, артист долгое время боролся с тяжелой болезнью. О времени и месте прощания будет сообщено позднее.

Яковлев родился в 1951 году в Уфе. Окончил ГИТИС в 1975 году, а с 1979 года работал в труппе Псковского театра драмы. В 2006 году ему присвоили звание заслуженного артиста РФ.

Он сыграл множество ролей на сцене, а также принял участие в съемках как минимум 24 кинофильмов и сериалов. Зрителям он запомнился по ролям в проектах "Формула преступления", "Закон тайги", "Собор", "София", "Жизнь и судьба", "Дом у большой реки", "Морские дьяволы" и "Улицы разбитых фонарей – 15".

