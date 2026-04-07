Режиссера Олега Шухера кремировали

Тело режиссера и худрука центра творческой и методической работы ВГИК Олега Шухера кремировали, урну с прахом планируют захоронить в колумбарии Ваганьковского кладбища. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения покойного.

О смерти Шухера стало известно 28 марта. Он ушел из жизни из-за остановки сердца в возрасте 71 года. В окружении режиссера уточнили, что 27 марта его госпитализировали, сделали прямой массаж сердца и положили в реанимацию, но спасти его не удалось.

Церемония прощания прошла 3 апреля в Ростокине. Дата захоронения урны пока не уточняется.

Шухер родился 31 марта 1954 года. Он работал над фильмами "Везучая", "Старые молодые люди" и "Сюжеты двадцатого века", писал сценарии и сотрудничал с рядом телеканалов. Режиссер был учеником Марлена Хуциева.