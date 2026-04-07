Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
07 апреля, 19:16

Культура

Режиссера Олега Шухера кремировали

Фото: vgik.info

Тело режиссера и худрука центра творческой и методической работы ВГИК Олега Шухера кремировали, урну с прахом планируют захоронить в колумбарии Ваганьковского кладбища. Об этом ТАСС сообщил источник из окружения покойного.

О смерти Шухера стало известно 28 марта. Он ушел из жизни из-за остановки сердца в возрасте 71 года. В окружении режиссера уточнили, что 27 марта его госпитализировали, сделали прямой массаж сердца и положили в реанимацию, но спасти его не удалось.

Церемония прощания прошла 3 апреля в Ростокине. Дата захоронения урны пока не уточняется.

Шухер родился 31 марта 1954 года. Он работал над фильмами "Везучая", "Старые молодые люди" и "Сюжеты двадцатого века", писал сценарии и сотрудничал с рядом телеканалов. Режиссер был учеником Марлена Хуциева.

Читайте также


культура

Главное

Какие требования работодателя незаконны при трудоустройстве?

Компании не вправе требовать обязательного прохождения полиграфа

Отказ в приеме на работу из-за личных фото в соцсетях – нарушение права на частную жизнь

Читать
закрыть

Какая погода ждет москвичей в апреле?

Уже на этой неделе регион ждут снег и гололедица

Похолодание прекратится только к 11–12 апреля

Читать
закрыть

Как будет работать система оценки поведения школьников?

Оценка будет выставляться коллегиально

Будут учитываться дисциплинированность, социальная активность и правомерное поведение

Читать
закрыть

Как наводнение отразится на туристическом потоке в Дагестан?

После первого этапа бедствия отказы были единичными

Однако сейчас уже более 30% туристов отменили поездки

Читать
закрыть

Что известно об убийстве учительницы в школе под Пермью?

Школьник напал с ножом на учителя русского языка и литературы

Причиной агрессии мог стать недопуск ученика к сдаче ОГЭ

Читать
закрыть

Действительно ли тренд на "темный душ" помогает улучшить сон?

Эксперты объясняют, что яркий свет активизирует сигналы мозга и мешает засыпанию

При этом важно учитывать и температуру воды

Читать
закрыть

Почему подешевела аренда квартир в Москве в 2026 году?

Число предложений сейчас большое, и главная причина – небольшой отток людей

Вероятность подорожания будет зависеть от динамики ипотечной ставки

Читать
закрыть

Как выбрать и украсить яйца к Пасхе?

Главное в выборе продукта – свежесть, которую легко определить по маркировке на скорлупе

Рекомендуется использовать только пищевые или натуральные красители

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика