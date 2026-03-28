Режиссер Олег Шухер умер в возрасте 71 года

Умер режиссер и преподаватель ВГИК Олег Шухер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на сына режиссера.

Шухер ушел из жизни в больнице в возрасте 71 года.

Как уточнил источник в его окружении, режиссер умер в реанимации из-за остановки сердца.

"Вчера (27 марта. – Прим. ред.) его госпитализировали, сделали прямой массаж сердца и положили в реанимацию, но спасти его не удалось, сердце остановилось", – сказал собеседник агентства.

Шухер родился 31 марта 1954 года. Он работал в качестве режиссера-постановщика, сценариста на киностудиях "Мосфильм", "Чистые пруды" Фонда Ролана Быкова, а также сотрудничал с телеканалами.

27 марта Шухера увезли на скорой помощи из ВГИКа с остановкой сердца. Мужчину госпитализировали в 20-ю больницу.