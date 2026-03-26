26 марта, 14:47

Культура

Умер заслуженный артист России Петр Складчиков

Фото: Legion-Media.com/Persona Stars/053

Заслуженный артист России Петр Складчиков скончался на 76-м году жизни. Об этом сказано в телеграм-канале Государственного академического Малого театра.

В учреждении выразили искренние соболезнования родственникам и друзьям Складчикова. Они пообещали дополнительно уведомить всех желающих о дате и месте прощания с актером.

Складчиков родился 12 июля 1950 года. Он учился в ВТУ имени М. С. Щепкина. В 1975-м актер был приглашен в труппу Малого театра. В общей сложности он исполнил свыше 90 ролей, в том числе архимандрита Кирилла в спектакле "Царь Борис", отца-игумена в "Князе Серебряном", Иова и Дионисия в представлении "Царь Федор Иоаннович" и многих других.

Кроме того, Складчиков снялся более чем в 20 фильмах, в том числе в кинокартинах "Мы из джаза", "Незнакомец", "Дневной поезд", "Бесы", "Тайна Снежной Королевы", "Маршалы революции", "Великие династии", "Золотой теленок", "Золотые небеса", "Первоклашки", "Рок-н-ролл под Кремлем", "Надежда".

Также актер сыграл роли в сериалах "Гражданин начальник – 2", "Путейцы", Петля", "Час Волкова – 3", "Москва. Центральный округ – 3", "Сыщик Самоваров", "Дежурный ангел – 2", "Анна Каренина. История Вронского".

Читайте также


культура

Главное

Зачем нужен тест на вирус папилломы человека?

Анализ позволяет оценить риск развития онкологических заболеваний

Папилломы могут вызывать воспалительные процессы в половых органах

Читать
закрыть

Как организовать поездку на концерт за рубежом?

Если покупка происходит без турагента, нужно смотреть, кто является генеральным агентом

Важно доверять только проверенным ресурсам и ничего не покупать на сомнительных площадках

Читать
закрыть

Как подготовить организм к московским велофестивалям?

Стоит начать заранее ездить в парках в удовольствие

Важны небольшие скоростные нагрузки, чтобы вырабатывать выносливость

Читать
закрыть

Как квоты на иностранное кино повлияют на качество фильмов в РФ?

Российский кинематограф выжил в трудный период и сегодня "набирает мускулы"

Однако эксперты уверены: квоты напрямую не влияют на качество кино

Читать
закрыть

Когда вступит в силу полный запрет вейпов в России?

Мера, скорее всего, будет вводиться не резко, а с определенным лагом

Это нужно, чтобы система успела подготовиться

Читать
закрыть

Можно ли дружить на работе?

Дружба в рабочем коллективе может привести к увольнению

Крупные компании зачастую не поощряют неформальные отношения в коллективе

Читать
закрыть

Как правильно подготовить кондиционер к летнему сезону?

Необходимо обязательно вызвать мастера для глубокой чистки

Самостоятельно владелец техники может только очистить фильтры

Читать
закрыть

Как подготовиться к походу за грибами?

Заряженный гаджет и хотя бы один пауэрбанк на компанию – обязательный минимум

Перед походом важно изучить местность

Читать
закрыть

