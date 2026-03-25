Актер Тихон Котрелев скончался в возрасте 49 лет

Фото: кадр из сериала "Петр Лещенко. Все, что было…"; режиссер – Владимир Котт; производство – Централ Партнершип

Актер, сценарист и режиссер Тихон Котрелев умер в возрасте 49 лет, сообщил сын артиста Петр в соцсетях.

Причиной смерти стала продолжительная болезнь. Дата прощания и похорон будет известна позднее.

Котрелев родился 17 сентября 1976 года. После школы он поступил в РГГУ, затем 7 лет работал в журналистике. В 2005-м окончил режиссерский факультет РАТИ-ГИТИС.

Актер известен зрителям по сериалам "Тихий Дон", "Хирург" и "13 клиническая. Начало". Он также принял участие в таких кинокартинах, как "Петр Лещенко. Все, что было..." и "Маргарита Назарова". Одной из его последних работ стал фильм "Космос засыпает", где он исполнил роль отца главного героя.