Сценарист "Симпсонов" Дэн Грини баллотируется в президенты США

Сценарист мультсериала "Симпсоны" Дэн Грини баллотируется в лидеры США. Он заявил о начале своей президентской кампании в обращении, опубликованном на его YouTube-канале, сообщает Life.ru.

"Я баллотируюсь в президенты. Моя платформа – Америка для всех. Давайте сделаем это", – отметил он.

При победе Грини намерен держать политический курс, схожий с программами Авраама Линкольна и Теодора Рузвельта.

Он также раскритиковал нынешние американские власти, указав, что "миллиардеры, карьеристы и трусы повернулись спиной к стране". По мнению Грини, им интересны только деньги, власть и личная безопасность.

Ранее рейтинг одобрения американского президента Дональда Трампа в США снизился до 35%. Он упал на один процентный пункт по сравнению с результатами аналогичного опроса в начале мая.

Среди республиканцев рейтинг неодобрения главы Белого дома составил 21%, тогда как в начале президентства Трампа этот показатель составлял 5%.

