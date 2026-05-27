Юрист Остапенко: за интимные фото при знакомстве грозит тюрьма

Отправка откровенных сообщений и интимных фотографий незнакомым людям в попытке наладить контакт может привести к уголовной ответственности. Об этом сообщил юрист Ярослав Остапенко в беседе с "Абзацем".

Ключевым нормативным актом в таких ситуациях является статья 242 УК РФ о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. В соответствии с ней даже одно откровенное фото, отправленное без согласия получателя, может стать основанием для возбуждения уголовного дела.

Как пояснил эксперт, первая часть вышеуказанной статьи предполагает наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, принудительных работ или лишения свободы на срок до 2 лет.

"Если получателем оказался несовершеннолетний, последствия гораздо жестче – до шести лет колонии. А когда речь идет об изображениях с участием детей, применяется уже статья 242.1 УК РФ, где сроки могут доходить до 15 лет", – подчеркнул Остапенко.

Для привлечения к ответственности, продолжил юрист, необходим прямой умысел. В частности, человек должен осознанно отправить подобный материал конкретному адресату. Случайная же пересылка "не той картинки" сама по себе не делает человека виновным.

Однако, если получатель обратится в полицию, будет назначена психолого-сексологическая экспертиза изображения. В случае признания материала порнографическим дело может получить движение.

"Дополнительно возможна квалификация по статье 137 УК РФ, если на фото изображен другой человек, который не давал согласия на распространение. А если дальше появляются угрозы, давление или шантаж, могут возникнуть уже статьи 133 и 163 УК РФ", – резюмировал эксперт.

Ранее юрист Илья Русяев рассказал, что за скрытую съемку интимных частей тела грозит штраф до 200 тысяч рублей или 2 года колонии. По его словам, в российском законодательстве нет отдельной нормы по этому поводу, но действия могут квалифицироваться как нарушение неприкосновенности частной жизни. Причем, если при этом было использовано служебное положение, срок увеличивается до 4 лет.