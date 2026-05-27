27 мая, 13:05

Общество
Эксперт Меньшиков: самостоятельная подготовка к ЕГЭ поможет сэкономить

Эксперт рассказал, как избежать полумиллионных трат при подготовке к ЕГЭ

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Избежать полумиллионных трат при подготовке к ЕГЭ с репетитором вполне реально, если сделать упор на самостоятельность ребенка. Об этом Москве 24 рассказал учитель математики, эксперт ЕГЭ Иван Меньшиков.

Таким образом он прокомментировал исследование специалистов, результаты которого опубликовала "Газета.ру". Аналитики подсчитали, что подготовка к нескольким предметам с сильными преподавателями и экспертами ЕГЭ обойдется в этом году в 580 тысяч рублей и выше.

Причем в эту сумму входят не только сами консультации, но и сопутствующие траты, включая покупку учебников, пособий, подписок на цифровые сервисы и необходимую технику.

Такие цены, по словам Меньшикова, являются актуальными для столицы, особенно если нужно готовиться к нескольким предметам и заниматься интенсивно.

Обычно старшеклассники посещают по 2–3 урока в неделю, каждый из которых длится от 60 до 120 минут. Серьезная нагрузка требует значительных финансовых вложений. Однако многое зависит от степени инициативности ученика.

Репетитор, в первую очередь, помогает организовать учебный процесс и поддерживать концентрацию выпускника на протяжении часа или двух, уточнил Меньшиков, пояснив, что именно за это и приходится платить. Если же ребенок мотивирован и умеет себя организовать, то он может подготовиться к экзамену самостоятельно.

"Сейчас нет дефицита методических материалов, тренажеров, видеоразборов заданий от опытных учителей. Также есть ресурсы с автопроверкой, можно обсуждать решения с нейросетью. Репетитор способен помочь составить план подготовки на год, а дальше ребенок будет работать сам", – высказался педагог.

В этом случае стоимость подготовки окажется значительно ниже, а результат будет не хуже. Тем не менее важно опираться на базовый уровень знаний школьника – чем больше он пропустил к 10–11-му классу, тем сложнее и дольше ему придется готовиться.

"Если цель – набрать 70–80 баллов и есть какая-никакая база, то подойти к такому результату за год вполне реально. Когда цель выше, потребуется больше усилий и, вероятно, больше занятий", – сказал Меньшиков.

Вместе с тем эксперт обратил внимание на существующие онлайн-школы подготовки под ключ. Он не дал единой рекомендации по поводу обращения к таким заведениям, поскольку не всем подходит подобный формат.

По мнению педагога, здесь так же, как и с репетиторством, все зависит от мотивации ученика, его контакта с учителем, квалификации последнего и множества других факторов.

"Экономить можно, но не в ущерб качеству подготовки, и прежде всего за счет самостоятельной работы ученика, а не за счет сокращения необходимого объема знаний. Главное, чтобы школьник регулярно занимался, а уж с помощью репетитора, онлайн-школы или самостоятельно – это вторично", – подытожил Меньшиков.

С начала текущего учебного года видеоразборы заданий ЕГЭ в "Московской электронной школе" (МЭШ) набрали более 1,7 миллиона просмотров. Всего в библиотеке сервиса можно найти свыше 320 видеоматериалов по 11 предметам. Они находятся в подборке "Рекомендованное".

Помимо этого, выпускникам в МЭШ предоставляется возможность пройти тест с автопроверкой и сразу увидеть свои слабые места, пройти онлайн-курс или воспользоваться ИИ-репетитором.

Спрос на онлайн-курсы по подготовке к ЕГЭ в России вырос на 71%

