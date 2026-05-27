27 мая, 17:19

Происшествия

Мужчина попытался взломать банкомат на Щелковском шоссе в Москве

Фото: МАХ/"Петровка, 38"

Столичные полицейские задержали 29-летнего ранее судимого мужчину, который попытался взломать банкомат и похитить более трех миллионов рублей. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД России по Москве.

По информации ведомства, ночью на Щелковском шоссе злоумышленник разбил двери в здании, проник в помещение и предпринял попытку вскрыть сейф банкомата, однако сработала сигнализация. После этого мужчина скрылся.

Правоохранители по камерам установили личность и местонахождение подозреваемого. В течение суток его задержали дома на Алтайской улице.

Возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на кражу в особо крупном размере", фигурант заключен под стражу.

Ранее в Москве 31-летний иностранец украл из сумки 20-летнего студента пачку сигарет и часы стоимостью более 700 тысяч рублей. Инцидент произошел на Никольской улице. Подозреваемого в преступлении задержали, в отношении него возбуждено уголовное дело о краже. Он отправлен в СИЗО.

