Путин заявил о проблемах в экономике у недоброжелателей России

Владимир Путин заявил, что недоброжелатели России пытаются помешать ее экономическому развитию, однако сами сталкиваются с проблемами в экономике. Об этом президент заявил на российско-казахстанских переговорах в узком составе.

Российский президент отметил, что страна сохраняет четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что по этому показателю РФ занимает первое место в Европе.

"Несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей. Но, поскольку у них у самих не все в порядке, удерживаем это четвертое место в мире – после Китая, Соединенных Штатов, Индии", – сказал Путин.

Путин находится в Астане с рабочим визитом. Ожидается, что он пробудет в Казахстане до 29 мая. На данный момент ведутся переговоры между лидерами двух стран.

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин отметил, что Путина приняли по высшему протокольному разряду. По его словам, главным итоговым документом переговоров станет совместное заявление, адресованное напрямую народам России и Казахстана.