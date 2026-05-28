Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

28 мая, 11:29

Политика

Путин заявил о проблемах в экономике у недоброжелателей России

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин заявил, что недоброжелатели России пытаются помешать ее экономическому развитию, однако сами сталкиваются с проблемами в экономике. Об этом президент заявил на российско-казахстанских переговорах в узком составе.

Российский президент отметил, что страна сохраняет четвертое место в мире по паритету покупательной способности. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что по этому показателю РФ занимает первое место в Европе.

"Несмотря на попытки с этим бороться со стороны некоторых наших недоброжелателей. Но, поскольку у них у самих не все в порядке, удерживаем это четвертое место в мире – после Китая, Соединенных Штатов, Индии", – сказал Путин.

Путин находится в Астане с рабочим визитом. Ожидается, что он пробудет в Казахстане до 29 мая. На данный момент ведутся переговоры между лидерами двух стран.

Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин отметил, что Путина приняли по высшему протокольному разряду. По его словам, главным итоговым документом переговоров станет совместное заявление, адресованное напрямую народам России и Казахстана.

Читайте также


властьполитикаэкономика

Главное

Как регулировать незаконное ношение наград в России?

Эксперты уверены: регулировать ситуацию возможно лишь проверками соответствующих органов

Читать
закрыть

Стоит ли финансово поощрять детей за отказ от соцсетей?

Эксперты уверены: нельзя рассматривать взаимоотношения детей и родителей через деньги

Финансовая мотивация ребенка – это скорее американизированная модель

Читать
закрыть

Почему в РФ вырос объем продаж белорусского бензина?

Потребление топлива традиционно растет в летний период из-за сельхозработ

Читать
закрыть

Заменят ли в РФ написание дипломных работ устными экзаменами?

Мера поможет объективно оценить реальные знания и компетенции студентов

Читать
закрыть

Что нужно знать туристам после отмены рейсов Air Anka?

Росавиация ограничила полеты турецкой авиакомпании Air Anka в Россию до 25 мая

Читать
закрыть

Почему бадминтон набирает популярность среди россиян?

Дорогого оборудования и аренды кортов можно избежать

Играть можно в любом возрасте

Читать
закрыть

Что нужно знать о летней подработке для школьников?

С 14 до 16 лет выполнять обязанности на работе можно 24 часа в неделю

Подростков нельзя привлекать к работе при вредных и опасных условиях

Читать
закрыть

Как сэкономить на подготовке к ЕГЭ?

Первый способ– использовать специальные тренировочные комплекты

Второй вариант – групповые занятия

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика