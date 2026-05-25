Путин совершит государственный визит в Казахстан 27–29 мая

Владимир Путин посетит Казахстан с государственным визитом 27–29 мая, сообщила пресс-служба казахстанского президента Касым-Жомарта Токаева.

Отмечается, что Путин посетит Казахстан по приглашению Токаева. Главы государств обсудят нынешнее состояние и перспективы укрепления всеобъемлющего стратегического партнерства, а также союзнических отношений между странами.

Ранее помощник российского президента Юрий Ушаков сообщал, что встреча Путина и президента США Дональда Трампа на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Китае пока не согласовывалась, однако она возможна.

Кроме того, Трамп допускал, что может посетить Россию в этом году, однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что пока вопрос организации визита главы Белого дома не рассматривается.

