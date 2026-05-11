Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 мая, 18:04

Политика
Главная / Новости /

Песков: приглашение Путина Трампу посетить Москву еще в силе

Приглашение Путина Трампу посетить Москву еще в силе – Песков

Фото: kremlin.ru

Приглашение Владимира Путина президенту США Дональду Трампу о посещении России остается в силе, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве", – передает его слова РИА Новости.

Песков добавил, что Путин говорит об этом каждый раз во время телефонных разговоров с Трампом.

Ранее представитель Кремля говорил о том, что поездка представителей администрации США, в том числе спецпредставителя американского лидера Стива Уиткоффа в Москву, пока не готовится.

При этом Трамп предложил не только отправить делегацию США в Москву для проведения переговоров по урегулированию конфликта на Украине, но и выступил за расширение режима прекращения огня за пределы периода с 9 по 11 мая.

По приказу Путина перемирие в зоне СВО действует с 00:00 8 мая, оно должно было продлиться до 10 мая. Однако Трамп предложил продлить перемирие до 11 мая.

Читайте также


властьполитика

Главное

Разрешат ли школьникам использовать ИИ на экзаменах?

Эксперты уверены: сейчас педагоги старательно развивают это направление

Читать
закрыть

Как выбрать качественный водонагреватель в 2026 году?

Чтобы он прослужил долго, лучше приобретать премиум- или миддл-варианты

Читать
закрыть

Насколько вероятны переговоры России и Евросоюза?

Эксперты уверены: в Европе скоро перестанут считать изменой налаживание диалога с РФ

Читать
закрыть

Почему россияне обращаются к онлайн-тарологам?

Люди не готовы брать ответственность за свою жизнь и переносят ее на высшие силы

Читать
закрыть

Как подготовиться к поездке с детьми за границу?

В первую очередь нужно проверить наличие всех необходимых документов

Читать
закрыть

Как недельная дефляция отразится на потребителях?

Эксперты уверены: нового инфляционного ускорения не будет

Читать
закрыть

Когда начнется купальный сезон в Москве?

Теоретически купальный сезон должен начаться в конце мая

Сезон можно начинать, когда температура воды достигнет 16–17 градусов

Читать
закрыть

К чему приведут иски Роскомнадзора к мировым игровым студиям?

Часто такие разбирательства заканчиваются для разработчиков штрафами

Многие игровые студии официально не ведут свою деятельность в РФ после 2022 года

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика