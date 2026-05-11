11 мая, 15:16

Общество

Минздрав РФ сократит нагрузку на врачей с помощью искусственного интеллекта

Фото: Москва 24/Роман Балаев​

Минздрав РФ начнет снижать документационную нагрузку на врачей при помощи внедрения технологий искусственного интеллекта. Об этом РИА Новости рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

Он отметил, что в настоящее время уже вводится ряд подобных разработок, включая ИИ.

"Она позволяет электронную историю болезни, карту пациента, очень быстро проанализировать и выдать ту информацию, которая срочно нужна врачу, медсестре, работникам приемного отделения скорой помощи", – подчеркнул министр.

По словам Мурашко, время анализа при помощи искусственного интеллекта занимает несколько секунд, раньше это могло занимать до получаса.

Ранее Владимир Путин поручил снизить бумажную нагрузку на врачей, учителей и других работников бюджетной сферы. Для достижения этой задачи компетентные ведомства должны дополнить отраслевые программы повышения производительности труда в составе нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Между тем глава фракции "Справедливая Россия" Сергей Миронов предложил сформировать повышенный индивидуальный пенсионный коэффициент (ИПК) 1,5 для педагогов и медработников. Данная мера позволит компенсировать сложившийся дисбаланс между высокой нагрузкой и социальной значимостью труда педагогов и врачей с одной стороны и уровнем их пенсионных прав – с другой.

В Москве внедрили новый ИИ-сервис для выявления остеопороза на ранних стадиях

