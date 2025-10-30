Володин заявил, что регионы должны обеспечивать жильем молодых врачей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

В России необходимо обязать регионы обеспечивать жильем молодых врачей. С таким предложением выступил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, соответствующую норму нужно закрепить в законе.

"Мы исходим из того, что, если завтра поедут работать в больницу выпускники вузов, регионы должны обеспечить жильем бывших студентов, молодых ныне специалистов. И вот это ключевой вопрос", – приводит слова Володина ТАСС.

Ранее ГД приняла в первом чтении законопроект о закреплении кадров в системе здравоохранения. Согласно нововведению, при поступлении на бюджетные места студенты должны будут заключать договоры о целевом обучении при наличии предложений и соответствии студента требованиям. Инициатива относится к медицинским и фармацевтическим образовательным программам.