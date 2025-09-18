Путин назвал распределение студентов медвузов после обучения решением кадровой проблемы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

Распределение студентов медвузов после завершения обучения может стать одним из вариантов решения кадровой проблемы в России. Об этом заявил Владимир Путин на встрече с лидерами фракций политических партий в Госдуме.

Глава государства задался вопросом, как быть с распределением после окончания вуза, предложив устанавливать определенный срок.

"Обязательно работать по распределению или нет? Вообще, как относиться к распределению? Здесь споров много, но в целом это один из возможных вариантов решения проблем", – сказал президент.

Вместе с тем Путин подчеркнул сложность реформы заработной платы в социальной сфере. По мнению лидера страны, здесь важно найти баланс, чтобы не отставать и не торопиться.

В конце августа кабмин РФ внес в Госдуму законопроект, согласно которому при поступлении на бюджетные места по программам высшего медицинского и фармацевтического образования студентам необходимо будет заключать договоры о целевом обучении. Предусматривается, что такие договоры будут заключаться на первом курсе при наличии предложений и соответствии учащегося требованиям, предъявленным заказчиком.

Аналогичное условие предлагается установить для студентов-целевиков, с которыми заказчики не стали заключать договор об обучении на целевой основе. Инициатива также выдвигает требования и к другим категориям студентов.

При этом проект также устанавливает ответственность за нарушение условий договоров и за их расторжение. За неисполнение предписанных обязанностей по трудоустройству или отказ заключать договор заказчики должны будут выплатить компенсацию в размере стоимости первого года обучения студента и уплатить штраф в двукратном размере компенсации.