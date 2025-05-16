Минздрав планирует сократить дефицит врачей в госучреждениях на 95%

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Дефицит врачей в государственных медучреждениях в этом году планируется сократить на 95%. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко на расширенном заседании коллегии ведомства.

Министр отметил, что все принимаемые меры должны работать на обеспечение каждой больницы и фельдшерско-акушерского пункта (ФАП) квалифицированными кадрами.

"Наши целевые показатели говорят сами за себя: увеличение обеспеченности врачами до не менее чем 43 на 10 тысяч населения, а средним медицинским персоналом – 85 на 10 тысяч населения, увеличение контрольных цифр приема в медицинские вузы до 30 800 мест", – цитирует Мурашко ТАСС.

Ранее сообщалось, что министерство может разрешить отпускать лекарства через "Почту России" в местах, где нет фармацевтических пунктов. Как отмечал Мурашко, почти в 40 тысячах ФАП уже обеспечена возможность отпуска медицинской продукции. При этом отпуск медизделий и препаратов там, где нет аптеки, стал хорошим решением, подчеркивал глава Минздрава.