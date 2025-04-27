Минздрав рассмотрит вопрос отпуска лекарств через "Почту России"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российский Минздрав может разрешить отпускать лекарства через "Почту России" в местах, где нет фармацевтических пунктов. Об этом заявил глава ведомства Михаил Мурашко во время заседания президиума Совета законодателей РФ, передает ТАСС.

По словам министра, почти в 40 тысячах фельшерско-акушерских пунктах уже обеспечена возможность отпуска медицинской продукции. Отпуск медизделий и препаратов там, где нет аптеки, стал хорошим решением, подчеркнул он.

"Сейчас мы рассматриваем, в том числе, предложение разрешить отпуск части лекарственных препаратов через "Почту России" там, где нет медицинской организации или аптечного центра", – сказал Мурашко.

Он уточнил, что, помимо прочего, в небольших населенных пунктах построены 33 стационарных медицинских корпуса и 1,6 тысячи поликлиник.

Ранее кабмин утвердил программу бесплатной медицинской помощи на 2025–2027 годы. В частности, власти увеличили финансирование программы в рамках полиса ОМС более чем на 500 миллиардов рублей (16,5%), что позволит нарастить объемы предоставляемой помощи и индексировать ее стоимость.

Более того, для жителей небольших, отдаленных и труднодоступных населенных пунктов появилась возможность организации стационаров на дому. Они также будут получать необходимые лекарства и рекомендации по их применению.