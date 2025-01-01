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01 января, 13:39

Общество

В России завершился полный переход на оказание медпомощи по клиническим рекомендациям

Фото: depositphotos/dml5050

Процесс перехода на оказание медицинской помощи на основе клинических рекомендаций завершился в России. Он был инициирован в 2018 году внесением статьи в закон "Об основах охраны здоровья граждан", сообщает ТАСС.

Согласно документу, медпомощь россиянам с 2024 года должна оказываться в соответствии с клиническими рекомендациями. Переходный период был продлен в 2023 году до 1 января текущего года.

Между тем Минздрав начал разработку концепции развития первой помощи в России до 2035 года. Она сможет обеспечить широкомасштабное обучение населения навыкам ее оказания, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.

Основная цель нововведения состоит в уменьшении и предотвращении смертности от внешних причин и разработке единой системы оказания помощи. Как подчеркнул министр, Минздрав также разрабатывает новые порядки оказания первой помощи с более широким перечнем мероприятий, куда входит использование лекарств лицами, которые прошли специальную подготовку.

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