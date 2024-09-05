Минздрав РФ планирует включить консультацию психолога в стандарт медпомощи беременным

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Минздрав РФ подготовил проект приказа, в рамках которого планируется включение консультации психолога в стандарт медицинской помощи беременным в России. Соответствующий документ опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке говорится, что проект разработан с целью совершенствования оказания первичной медико-санитарной помощи взрослым и детям при нормальной беременности в медицинских организациях родовспоможения РФ.

Кроме того, в документе подчеркивается, что утверждение данного проекта приказа не потребует дополнительных затрат федерального бюджета, а также отмены иных нормативных правовых актов РФ.

Тем временем в России фиксируется нехватка 3 663 акушеров-гинекологов и 1 734 неонатологов. С учетом акушерок кадровый дефицит составляет от 8,5 до 11,5 тысячи специалистов, заявил первый вице-президент Российского общества акушеров-гинекологов Геннадий Сухих.

Так, в государственных медучреждениях не хватает 5,3 тысячи акушеров-гинекологов и неонатологов. При этом всего в стране работают 1 665 акушерских стационаров, где трудоустроены 44 тысячи акушеров-гинекологов, 5,6 тысячи неонатологов и 44,6 тысячи акушерок. Между тем было отмечено отсутствие перинатальных центров в Костромской и Магаданской областях, Камчатском крае, Еврейском, Ненецком и Чукотском автономных округах.