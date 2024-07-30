ГД приняла закон о выплате уволенным беременным пособия не ниже прожиточного минимума

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В России уволенным в связи с ликвидацией организации, прекращением деятельности в качестве ИП, полномочий нотариусов и статуса адвоката беременным женщинам будут платить пособие в размере прожиточного минимума в регионе. Госдума одобрила закон в третьем, окончательном чтении.

Кроме того, в законе упоминается трудоустройство российских моряков за границей. Документ отменяет лицензии для организаций, которые занимаются таким трудоустройством. Теперь они будут должны уведомлять о начале такой деятельности Роструд.

В начале июля профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал инициативу, предполагающую увеличение пособия для беременных женщин, подпавших под сокращение в связи с ликвидацией организации. Авторами поправки в закон "О занятости населения в РФ" стали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя палаты Инна Святенко и глава комитета СФ по социальной политике Елена Перминова.

Между тем власти РФ намеревались простимулировать компании переводить беременных и матерей с малолетними детьми на удаленку. Такие рекомендации готовил Минтруд совместно с заинтересованными сторонами.