Депутат Метелев заявил о внесении в ГД законопроекта о запрете на арест отцов-одиночек

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Законопроект о запрете на арест отцов-одиночек с детьми, возраст которых не превышает 14 лет, был внесен в Госдуму, рассказал в своем телеграм-канале председатель комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев.

Парламентарий уточнил, что он внес инициативу в нижнюю палату парламента 3 июля вместе со своими коллегами Ириной Панькиной и Павлом Крашенинниковым.

Депутат подчеркнул, что данная мера необходима, чтобы дети одиноких отцов не оставались без присмотра в период ареста родителя. Он также обратил внимание, что в настоящее время соответствующий запрет действует только в отношении матерей-одиночек с детьми до 14 лет.

"Забота о детях – это главное. Необходимо уравнять одиноких отцов в правах и применять к ним другие виды наказания", – подчеркнул Метелев.

На рассмотрение Госдумы также был вынесен законопроект, в соответствии с которым отцам могут начать оплачивать больничный во время декретного отпуска супруги.

Один из авторов инициативы, глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов отметил, что российское законодательство не подразумевает возможности одновременного получения пособия по временной нетрудоспособности и ежемесячных выплат по уходу за ребенком.

То есть, если мать заболевает и на протяжении некоторого времени не может ухаживать за ребенком, отец оказывается вынужден брать отпуск за свой счет или договариваться с работодателем о дистанционном исполнении своих обязанностей.

