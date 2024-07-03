Уволенным из-за закрытия компании беременным уравняют пособие с прожиточным минимумом

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Профильный комитет Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов поддержал инициативу, предполагающую увеличение пособия до максимального значения прожиточного минимума, установленного в регионе, для беременных женщин, подпавших под сокращение в связи с ликвидацией организации. Об этом сообщает ТАСС.

Поправка внесет изменения в закон "О занятости населения в РФ". Ее авторами стали спикер Совфеда Валентина Матвиенко, зампредседателя палаты Инна Святенко и глава комитета СФ по социальной политике Елена Перминова.

В данный момент минимальная сумма пособия для беременных составляет 300 рублей. Она подлежит индексации один раз в год с 1 февраля 2024 года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год.

Между тем власти РФ намеревались простимулировать компании переводить беременных и матерей с малолетними детьми на удаленку. Такие рекомендации готовил Минтруд совместно с заинтересованными сторонами. В соответствии с программой планируется выявить лучшие практики среди компаний, которые лягут в основу подготовки самих рекомендаций. Это может снизить занятость в неформальном секторе, в котором в основном работают женщины в возрасте от 30 до 39 лет, как правило, имеющие обязанности в связи с рождением детей.

