Кабмин попросил доработать проект о выплате 200 тыс рублей родившим до 25 лет женщинам

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Российское правительство заявило о необходимости доработать законопроект ЛДПР о единовременном пособии для россиянок, которые стали мамами до 25 лет. Соответствующие документы были опубликованы в электронной базе Госдумы.

В заключении кабмина говорится, что в случае принятия закона для осуществления выплат в размере 200 тысяч рублей будет необходимо выделить дополнительные средства из федерального бюджета. При этом в проекте не указаны источники и порядок исполнения новых расходных обязательств.

Также в правительстве отметили, что в России уже действует система мер социальной поддержки семей с детьми. Она подразумевает выплаты по беременности и родам, а также единовременное пособие, которое семьи получают при рождении ребенка, и ежемесячные перечисления средств по уходу за ним до полутора лет. Кроме того, для россиян, ставших родителями, предусмотрено и единое пособие, напомнили в кабмине.

"Единое пособие предоставляется исходя из соблюдения принципа адресности и применения критерия нуждаемости женщинам, вставшим на учет в медицинские организации в ранние сроки беременности, а также семьям с детьми от 0 до 17 лет. Размер единого пособия составляет 50, 75 или 100% величины прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в соответствующем субъекте РФ", – уточнили в правительстве.

Представители кабмина обратили внимание, что принцип адресности социальной поддержки со стороны государства будет нарушен при осуществлении выплат всем россиянкам, которые успели родить до 25 лет, без учета их материального положения.

Еще одним недостатком законопроекта в правительстве назвали указанное возрастное ограничение. В заключении сказано, что оно не соответствует возрастным категориям, которые определяются федеральным законом "О молодежной политике в РФ".

Также в правительстве обратили внимание, что в представленных вместе с законопроектом материалах отсутствуют аргументы, которые могли бы обосновать сумму, предлагаемую к выплате.

Ранее замглавы ЛДПР Сергей Леонов пояснил, что данная выплата может дать молодым семьям определенное подспорье, чтобы обеспечить ребенка и кормящую мать всем необходимым на первое время. Предлагаемый партией закон будет способствовать повышению уровня рождаемости, который значительно снизился за последние 10 лет.